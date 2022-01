Els farmacèutics gironins estan a «l’expectativa» i alerten del perill de desabastiment a partir de la setmana vinent després que ahir es comencessin a vendre tests d’antígens a un màxim de 2,94 euros per la regulació establerta pel govern espanyol aquesta setmana. «Hi ha falta de proves i avui els col·legiats ja comencen a tenir por que dilluns no se’ls serveixin els tests d’antígens que s’han de servir i al preu adequat per poder-los vendre després per l’import que toca», explicava ahir la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre.

«El que tenim ara en estoc es vendrà al preu que toca, alguns pràcticament amb pèrdues i altres sense guanyar-hi res, però ningú comprarà de nou si el preu és més car. Les distribuïdores s’han compromès amb el Ministeri de Sanitat a servir a uns preus raonables, per poder vendre’ls a 2,94 euros, ara cal veure com ho faran dilluns», detalla Aleixandre, que remarca que ja hi ha distribuïdores que sí que han ajustat el preu, però que la inquietud que està recollint aquests dies entre els col·legiats és «què passarà dilluns».

«Se’ls estan acabant els testos i no saben si a partir de dilluns en tindran, això és el que ens arriba ara mateix», declara la representant de les farmàcies de les comarques gironines.

«Els productes que tenim actualment a les farmàcies són comprats més cars o bé pràcticament al mateix preu, el problema és si ens serviran dilluns a un preu més baix», diu, i explica que tot i que pot ser que algun apotecari de la demarcació s’hagi enganxat els dits perquè ara ha de vendre les proves més barates que quan les va comprar, el cert és que «parlem de poques quantitats, perquè sempre s’ha anat molt just».

«Per això es van apujar preus, perquè la demanda era alta i te’n demanaven al preu que fos. Tot plegat va fer que alguns ho fessin de forma una mica abusiva, però és clar, tothom volia testos com fos i la gent estava molt angoixada», afirma Aleixandre, que es mostra favorable a la regulació dels preus dels tests d’antígens per part de l’administració, tot i que considera s’ha fet «de forma molt precipitada».

«La regulació està bé, això no obstant hauríem demanat una mica més de temps, perquè tot s’ha fet en tres dies», insisteix. «S’hauria d’haver donat una mica de temps per poder vendre el que teníem en estoc a uns preus raonables, però no s’ha fet», diu la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona.

En el mateix sentit es pronuncia el membre de la Junta Directiva de la Fefac, la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, Òscar Doñate, que en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) celebrava que la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments hagi limitat el preu dels tests, però considerava que aquesta mesura arriba tard i que s’hauria d’haver pres abans perquè la població pogués tenir accés a les proves més fàcilment.

Doñate, que és farmacèutic al barri del Guinardó de Barcelona, explica que fins ara comprava les proves a un preu que anava dels 3,50 als 4 euros i que alguns companys han quedat atrapats perquè en van comprar milers per aconseguir aquest cost. «Jo tinc la sort que vaig ser conservador amb les compres», detalla tot afegint que els ven a 2,90 euros.

Només a les farmàcies

Rosa Núria Aleixandre defensa que, a diferència del que passa en altres països on se’n venen fins i tot als supermercats, aquí només es puguin aconseguir testos a les farmàcies, ja que recorda que es tracta d’un sistema amb capil·laritat arreu del territori, fins i tot als municipis amb menys població, i amb un professional sanitari que assessora el comprador. «La farmàcia assegura que serà un producte sanitari», diu.

«Quan tot estava tancat, la farmàcia hi ha sigut sempre, també als pobles més petits, i el farmacèutic ha assessorat en tot moment la població, i això ha sigut un gran servei», explica la presidenta del Col·legi.

Insisteix, a més, en en la possibilitat de fer d’enllaç entre el sistema sanitari i la ciutadania. «En l’àmbit de Catalunya fa temps que s’està treballant i col·laborant molt amb el Servei Català de la Salut», apunta Aleixande, i posa com a exemple els testos d’antígens que es feien a l’estiu als monitors de lleure abans dels casals i colònies o l’increment de feina que està suposant per a les oficines de farmàcia la possibilitat de notificar casos de covid a través del farmacèutic per treure pressió als centres d’atenció primària.

També Doñate es congratulava que per fi el departament Salut i el ministeri els deixi assumir més tasques per ajudar a descongestionar els CAP.

«Els farmacèutics ens estem oferint des de l’inici de la crisi per fer cribratges, vacunar o que calgui», recorda Doñate tot destacant que a Catalunya hi ha més de 3.000 farmàcies que podrien «haver fet molta més feina» de la que han fet.

«Ens agradaria ser un engranatge més del sistema de salut», diu el farmacèutic barceloní tot lamentant que només es compta amb els farmacèutics «quan estan amb l’aigua al coll». «Som l’establiment sanitari més proper», resumeix tot assegurant que podrien haver «accelerat molt el sistema de vacunació».