El servei de Cardiologia de l’hospital Trueta va batre l’any passat el rècord d’ingressos, ja que per primera vegada, es van superar els 2.000 pacients. El cap del servei, Ramon Brugada, ha destacat la dada a través d’una piulada a Twitter i ha valorat positivament la feina dels professionals que formen part de l’equip. «Estem oferint molta qualitat assistencial, que va en augment gràcies als avenços i noves tecnologies. De fet, exceptuant els trasplantaments de cor, podem dur a terme tota l’activitat relacionada amb aquest àmbit», explica Brugada a aquest diari. Concretament, la patologia més atesa continua sent l’infart, en un 40% dels pacients ingressats. D’altra banda, també cal tenir present els procediments vinculats amb les arrítmies, que abans es duien a terme a Barcelona. També hi ha un volum important de procediments intervencionistes i implantacions de marcapassos, entre d’altres. «En aquests últims anys hem incorporat la cirurgia cardíaca i això ens ha permès augmentar els procediments de complexitat a Girona i aconseguir un dels principals objectius: que els gironins no s’hagin de traslladar a Barcelona per operar-se». Aquest tipus de cirurgia és un dels punts clau en l’impuls de l’activitat terciària i d’alta especialització del Trueta, ja que s’ha impulsat de forma considerable i s’han incrementat les sessions quirúrgiques setmanals.

Programes i serveis innovadors

El Servei de Cirurgia Cardíaca és fruit d’un acord entre el Trueta i l’hospital Germans Trias i Pujol pel qual es vol anar incrementant de forma progressiva l’activitat de cirurgia cardíaca d’alta complexitat al centre gironí. Precisament la col·laboració entre la Unitat Coronària (UCO) i el Servei de Cirurgia Cardíaca, i l’expertesa dels seus professionals en l’atenció al pacient crític, ha permès engegar el programa d’oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO) venoarterial a Girona i atendre l’any 2020 quatre pacients en shock cardiogènic. Per la seva banda, des del Servei de Medicina Intensiva també s’ha començat a realitzar ECMO venovenosa a pacients amb insuficiència respiratòria i refractària al tractament convencional, als quals se’ls fa l’ECMO al Trueta amb la col·laboració de professionals de centres hospitalaris de Barcelona desplaçats al Trueta. Un cop el pacient està estabilitzat, se’l trasllada al centre de Barcelona en qüestió on queda ingressat. Per altra banda, des de fa tres anys, el centre sanitari gironí ha incorporat tractaments de les arrítmies per ablació i la implantació de vàlvules aòrtiques transcatèter (TAVI), entre d’altres.

Manca de recursos

Ramon Brugada recorda que l’hospital Trueta és el de referència de la segona àrea territorial amb més població, després de l’hospital de Bellvitge. «Atenem uns 850.000 habitants i a l’estiu s’arriba a un milió. És normal que siguem el segon centre sanitari de Catalunya que oferim més assistència cardíaca tenint en compte l’elevat gruix de població referent. Llàstima que els recursos no sempre van lligats a la població atesa i, en aquest cas, queda demostrat». El cardiòleg reclama més personal i inversió i, sobretot, més quiròfans, ampliació que només es podrà fer «en un nou Trueta». És per això que torna a insistir en el fet que el futur campus de Salut de Girona «ha de ser competitiu i per això necessita espai de creixement». Respecte als professionals, Ramon Brugada també demana a la conselleria d’Universitats que inverteixi més en carreres mèdiques per tal que s’augmentin les places de Medicina i Infermeria. «És cert que molts metges i infermeres marxen a treballar a fora, però si hi ha més places i més graduats hi haurà més professionals disponibles, tenint en compte que ara mateix en falten i això pot derivar a una problemàtica molt greu. De fet, ja ens hi estem trobant», conclou.