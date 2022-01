El Consell Comarcal de la Garrotxa ha començat els treballs per obrir noves franges perimetrals de protecció contra incendis a la comarca. L’objectiu és complir amb la llei de prevenció d’incedis forestals.

El projecte estableix, principalment, la implementació d’una franja perimetral de protecció de com a mínim 25 metres d’amplada, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, al voltant de tots els nuclis habitants de la Garrotxa.

Segons expliquen des del Consell, tot i que la llei determina que els subjectes obligats a fer els treballs necessaris són els habitants dels nuclis i les urbanitzacions, en el cas de la Garrotxa és l’ens comarcal el que finança i executarà l’obertura de franges, actuacions que es duran a terme al llarg d’aquest primer trimestre de 2022. Posteriorment, els ajuntaments sí que participaran en el manteniment d’aquestes franges.

Abans de començar aels treballs, que s’han iniciat a Olot, des del Consell s’ha contactat amb tots els propietaris afectats i s’han dut a terme sessions informatives per explicar les tasques que es portaran a terme, així com per resoldre qualsevol dubte dels propietaris i veïns.

Ara, els treballs continuaran a Les Planes d’Hostoles i a continuació s’extendran fins a Mieres, Besalú i la Vall d’en Bas, fins acabar completant els 21 municipis que integren la comarca.

El projecte definitiu de les franges perimetrals es troba penjat al web del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la comarca, i allà es poden veure les especificitats per a cada nucli de població.