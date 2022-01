El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya insisteix en la necessitat de prendre mesures per lluitar contra la covid persistent. Actualment, les dades indiquen que entre un 10 i un 15% de les persones que pateixen un contagi per covid-19, independentment del seu grau d’afectació, tenen risc de patir el que es defineix com a «covid persistent».

En aquest sentit, els fisioterapeutes catalans segueixen reclamant una major atenció per part de les administracions per tal de prendre mesures que ajudin a tractar-la, un problema íntimament relacionat amb el volum de contagis i que es pot agreujar-se encara més en un futur amb les dades actuals. Per a Ramon Aiguadé, degà del Col·legi, «els fisioterapeutes reclamem una major presència de fisioterapeutes en els equips multidisciplinaris que tracten aquest tipus de pacients, per poder ajudar a agilitzar la seva recuperació i abordar-la en les millors condicions. El nombre de fisioterapeutes segueix sent baix a hospitals i centres de salut, en general».

D’altra banda, la Intersindical demana que les baixes per covid persistent es considerin malaltia o accident laboral, ja que ve derivada com a seqüela d’una malaltia reconeguda com a professional a efectes de prestació econòmica. També sol·licita que el període màxim s’ampliï, i enlloc de 18 mesos es prorrogui per períodes de 6 mesos, prorrogables per períodes iguals fins a un màxim de 18 mesos més. També sosté que cal incloure la covid persistent el catàleg de malalties professionals, de forma que sigui reconeguda i tractada per les unitats de Prevenció de Riscos Laborals dels centres de treball i rebi el tractament adequat.