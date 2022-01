La conferència-debat «Bicicleta i futur» amb la participació de la regidora de mobilitat, Marta Sureda, la doctora en Polítiques Ambientals de l’Imperial College de Londres, Esther Anaya, i representants d’associacions com «Fem Bici» o «ConBici» va obrir ahir a La Marfà l’Aplec de la bicicleta de Catalunya en motiu del vint-i-cinquè aniversari de Mou-te en bici.

Els actes continuaran avui amb una pedalada popular amb sortida des de Can Ninetes a les onze del matí: «Els racons de Girona i Salt. 20 racons que pots conèixer sense baixar de la bicicleta». Al vespre, a les vuit, hi ha el Ciclosopar- Sopar de gala; i per demà, diumenge, quedarà el «Tancament reivindicatiu de la carretera dels Àngels» (de 8 a 11 del matí).