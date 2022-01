Joan Casadevall ha estat elegit nou alcalde de Setcases al prosperar la moció de censura contra la fins ara batllessa, Anna Vila (ERC), per majoria absoluta. Tres regidors a l'oposició han votat a favor i un dels socialistes s'ha abstingut durant el ple extraordinari d'aquest dilluns. Casadevall, que és no adscrit, ha admès que avui era un "dia trist" i ha retret a Vila haver actuat de forma "autoritària". Unes acusacions que Vila ha negat, assegurant que havia actuat sempre pensant en el bé comú. L'exalcaldessa també ha atribuït la moció a un acte de "venjança". Casadevall ha sigut proclamat alcalde i, malgrat no haver volgut fer declaracions, sí que ha assegurat que vol treballar de forma assembleària, comptant també amb Vila.