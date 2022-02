L'estació d'esquí nòrdic cerdana de Guils Fontanera ha anunciat aquest dimarts que tanca portes per uns dies arran de la detecció de diversos casos de covid-19 entre els seus treballadors.

En un comunicat, han explicat que no podran reobrir, com a mínim, fins al pròxim dilluns per la "indisposició del personal del complex". A més, han detallat que els accessos a l'estació romandran tancats i que la carretera està barrada al seu pas per Guils de Cerdanya.