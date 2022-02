Les comarques gironines es tornen a bolcar aquests dies en la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer, una jornada que oficialment se celebra avui i que serveix amb l’objectiu d’augmentar la conscienciació i mobilitzar la societat per avançar en la prevenció i el control d’aquesta malaltia. Les dues principals entitats gironines contra el càncer han organitzat una sèrie d’activitats que s’allargaran diversos dies.

D’una banda, la Fundació Oncolliga de Girona organitza avui una taula rodona per explicar com funciona la Unitat Funcional de Ginecologia Oncològica. La xerrada es farà a dos quarts de set de la tarda a l’hotel Carlemany. Seguidament, diumenge es farà la vuitena edició de la cursa Run4Cancer, que enguany recupera el format presencial i es farà simultàniament a dotze municipis gironins excepte a Figueres, on es manté el format virtual.

D’altra banda, l’Associació Contra el Càncer a Girona ha organitzat una exposició sobre la història de la malaltia a la biblioteca Carles Rahola de Girona, que es podrà visitar fins al 28 d’aquest mes. A la mateixa biblioteca, ahir va organitzar una xerrada sobre la importància de la investigació i al llarg del dia d’avui hi haurà diverses taules informatives a Girona, Blanes i Sant Feliu de Guíxols en el marc del Dia Mundial Contra el Càncer.

Diumenge es farà una cursa solidària a Vilafant i la setmana que ve un taller infantil també a la biblioteca Carles Rahola i una xerrada a Figueres. Paral·lelament, avui s’il·luminaran de color verd diverses façanes d’edificis institucionals o significatius per tal de commemorar el dia.

L’associació també ha posat de manifest les desigualtats, tant econòmiques com socials, que existeixen actualment arreu del territori espanyol, pel que fa al càncer.