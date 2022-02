La zona per accedir o per sortir de l’AP7 a Salt pateix embussos de vehicles i trànsit intens en hores punta mentre s’enderroquen les cabines on abans s’havia de fer el pagament per entrar o sortir de l’autopista. Solen haver-hi complicacions entre les vuit i les deu del matí i al vespre entre les cinc i les set de la tarda. La situació recorda a la que ja es vivia i es patia a diari quan el vial era de pagament i es generaven taps a les cabines amb cues que acabaven a dins de la mateixa carretera. Tot plegat acabava repercutint en la rotonda propera que hi ha a un centenar de metres del punt d’accés i sortida. Segons l’empresa que gestionava l’autopista, aquest era realment el punt conflictiu que provocava problemes de trànsit.