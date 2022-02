La Confederació, que agrupa entitats lucratives que gestionen menjadors escolars arreu de Catalunya, va reclamar ahir al departament d’Educació i al Govern de la Generalitat de Catalunya compensacions per l’impacte de la sisena onada.

A través d’un comunicat, l’organització va informar que les entitats «estan ofegades» pel sobrecost que ha suposat la baixa del 20% dels monitors durant el gener, ja que han hagut de ser substituïts a càrrec seu. Segons la Confederació, la situació és «insostenible» perquè l’increment de confinaments dels infants també ha representat una caiguda dels ingressos previstos, que en alguns casos han baixat un 26%.

Davant d’això, l’organització va lamentar que el departament d’Educació es desentengui del desequilibri econòmic i va reclamar «mesures de compensació extraordinàries». A més, va denunciar «la manca de previsió del Govern» i que es posés en marxa el curs 2021-2022 sense preveure cap partida pressupostària destinada a possibles incidències provocades per la pandèmia.

Segons les entitats que gestionen el servei de menjadors escolars, el sector ja va alertar d’aquesta situació el setembre, però «les demandes no van ser considerades amb l’argument que el nou curs s’iniciava amb total normalitat». Per tot plegat, l’organització va instar al Govern de la Generalitat a «desplegar els instruments necessaris per a contribuir a la seva sostenibilitat i minimitzar l’impacte econòmic dels sobrecostos», que ha d’assumir el sector del lleure educatiu, fortament castigat per la pandèmia.