L’Associació de Comerciants d’Olot repartirà 5.000 ulleres solidàries de la iniciativa Realitat Millorada. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundació A. Bosch, la Fundació Aladina i la Fundación Small que es dediquen a la lluita contra el càncer infantil.

El projecte va néixer a l’abril del 2021 amb l’objectiu de mobilitzar la ciutadania, les empreses i les associacions per tal d’aconseguir els recursos suficients per fer a la Vall d’Hebron un espai de 2.646 metres quadrats amb tots els recursos necessaris per tractar el càncer infantil, en què es posi el benestar del pacient com a prioritat. La nova àrea serà més confortable amb habitacions més espaioses i còmodes i també les zones comunes seran més àmplies.

Aquesta campanya també preveu que es puguin incorporar nous tractaments mèdics i hi hagi un major control entre les àrees i els mecanismes d’aïllament. A més, es fomentarà la convivència a partir d’espais de jocs comuns i també hi haurà zones específiques per a les famílies. L’objectiu és que les obres comencin l’any vinent i acabin el 2024.

Per fer-ho, cal arribar als 6 milions d’euros de donacions a través de la venda d’unes ulleres solidàries. Són unes ulleres de cartró que estan dissenyades i decorades per alguns dels pacients oncològics pediàtrics que hi ha a la Vall d’Hebron. Els infants són els responsables de pintar i dibuixar figures a les ulleres que posteriorment es posen a la venda. A Olot, s’han repartit entre una vintena d’establiments.