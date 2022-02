Només un 24,2% dels estudiants matriculats a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (que aglutina des de graus en Enginyeria a estudis d’Arquitectura, passant pel disseny i desenvolupament de videojocs) són dones, segons dades de la Universitat de Girona. Aquesta xifra, però, representa un increment del 5,4% respecte el curs 2016-2017. La carrera amb menys presència femenina és el grau en Enginyeria Mecànica, amb només un 5,5% de l’alumnat.

En la Facultat de Ciències, però, les dones són majoria. I és que en els graus de Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química (així com també dobles titulacions), les dones representen el 59,7% de l’alumnat matriculat, un 4,1% més que fa cinc anys. En el cas de la Facultat de Medicina i Infermeria, actualment les noies representen el 81,3% del gruix de l’alumnat, que suposa un increment del 3,2% respecte el curs 2016-2017.

Amb motiu de la Setmana de la Dona i la Nena en la Ciència, el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona va reclamar ahir a través d’un comunicat que cal apostar «per la promoció de l’enginyeria entre les noies, ja que és un sector on tenen una menor presència i cal revertir». En aquest sentit, van fer una crida perquè les «nenes i les noies s’animin a cursar les matèries STEM (acrònim de l’anglès de Science, Technology, Engineering i Mathematics) com a pas previ per a arribar a l’enginyeria, una professió cabdal per al futur de la societat actual», van sentenciar.

A més, també van reclamar al departament d’Educació que «rectifiqui la proposta de currículum (que preveu la reducció d’hores de tecnologia a la meitat), no només per a recuperar la dedicació actual sinó que s’incrementi perquè la societat reclama aquests perfils».