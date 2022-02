L’esborrany del nou currículum de Primària i Secundària segueix aixecant crítiques. I és que en un context d’expansió tecnològica, el Departament d’Educació proposa treure pes a l’assignatura de Tecnologia, que passarà de 210 a 105 hores de 1r a 3r d’ESO i desapareixerà a 4t, on era una optativa de 105 hores. Al seu lloc hi haurà la optativa de Digitalització, que comptarà amb 70 hores lectives.

Des de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona alerten que «el que fa por és que es redueixin les vocacions tecnològiques». En aquest sentit la seva directora, Maria Àngels Pèlach, va denunciar que «enlloc de promoure les vocacions i que els estudiants s’interessin per la tecnologia el que s’està fent és anar en sentit contrari, treure-la». Amb tot, va recordar que «la tecnologia és el futur de l’evolució» i va sentenciar que aquest «no és l’escenari ideal» en un context de «manca de vocacions tecnològiques». Per la seva banda, el director tècnic del Patronat Politècnica de la Universitat de Girona, Gerard Lechuga, va lamentar que «fa anys que treballem per a despertar vocacions tecnològiques i aquesta reducció d'hores ens sembla contradictòria». Amb tot, va assenyalar que estan a «l’expectativa» de si finalment entra en vigor la proposta de currículum, però va lamentar que la modificació arribi en un moment en què «la demanda d’enginyers no para de créixer».

Menys vocacions femenines

Però «si una cosa falta a les enginyeries són dones». Així ho va remarcar el degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona, Jordi Fabrellas, que va lamentar que la reducció d’hores que proposa el Departament d’Educació en l’esborrany del nou currículum pot «dificultar encara més» l’accés de les dones en carreres científiques i tecnològiques. «Si no és una assignatura troncal i, per tant, es coneix poc per manca d’hores lectives, les dones de seguida la descartaran per l’etiqueta: tecnologia», va advertir.

A més, el formador olotí expert en tecnologia, Toni Moreno, va alertar que la reducció d’hores pot provocar que els graus universitaris relacionats amb la tecnologia «estiguin en perill d'extinció». «Si no es tracta la matèria de forma adequada a l'ESO, el Batxillerat Tecnològic pot arribar a desaparèixer dels centres i aquests ja no podran enviar alumnes a fer carreres tecnològiques», va lamentar.

Privatitzar la tecnologia

Si l’assignatura «desapareix» del currículum, va assenyalar Moreno, les famílies «s’apuntaran a la oferta d’activitats extraescolars de la ma d’empreses privades». Aquesta formula, a banda de potenciar una bretxa social «enorme», no ajudarà a reduir la bretxa de gènere. Fins ara, activitats extraescolars com robòtica ja compten amb una bretxa de gènere «important» amb un 90% de participants que són nens i, el 10% restant, nenes. «Si es deixa la tecnologia en forma d’activitat extraescolar, només hi accediran pràcticament nois com fins ara».

«La tecnologia és una eina molt important no només per a controlar-la, sinó per a conèixer-la i evitar així que la tecnologia ens controli a nosaltres», va assenyalar el formador olotí. Amb tot, va sentenciar que «si eliminen la tecnologia ja poden tremolar les indústries perquè no hi haurà vocacions, i les demanen a crits».