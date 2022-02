Els dies entre setmana d’un mes d’octubre, els carrers de Queralbs no són cap formiguer de gent. A diferència d’èpoques vacacionals, ponts o caps de setmana, els encara no dos-cents habitants del municipi no es fan precisament nosa. Va ser la tardor passada, en un dia d’aquest mes i a l’hora de dinar, quan a una veïna del carrer del Mig que havia baixat a la planta baixa de casa per treure algun aliment del congelador, li va semblar veure a una noia nua per la finestra que dona a fora. La primera reacció va ser obrir la porta per certificar-ho, però tenia la clau a dalt al pis. Va acostar-se a la finestreta i amb prou feines va poder constatar que la primera impressió fos certa. Més tard va explicar-ho al seu fill, i també al taller de memòria per la gent gran que es fa cada dilluns. Inicialment, tots plegats es van pensar que havia vist visions. Fins aquesta mateixa setmana no s’han adonat que la visió que va tenir va ser ben real.

Un vídeo que ha corregut com la pólvora de mòbil en mòbil, certifica la presència als carrers de Queralbs d’una noia conilla de pèl a pèl, acompanyada per un gos i algú que l’enregistrava. I ha sigut ara quan els queralbins han lligat caps. La dona, rossa i de faccions europees, somriu a la càmera i camina pel ferm empedrat de la baixada de la font, amb l’estil d’una model, en un dia de sol radiant. Quan arriba a la placeta de Sant Jaume s’asseu a un banc, mentre un altre gos tafaner s’afegeix a les imatges. L’escena no és precisament habitual per uns veïns més acostumats a veure-hi passejar a la família Pujol Ferrusola, a turistes ocasionals o a altres segons residents. Imma Constans, l’alcaldessa queralbina, afirma que “el vídeo ens ha fet gràcia, perquè és de bon veure, i està fet amb gust i estil”. De fet, lamenta que enlloc hi aparegui el nom del poble, perquè “seria un bon reclam pel municipi”. Ni ella ni l’Ajuntament van ser advertits que s’enregistrarien aquestes imatges ni els en van demanar permís, i no tenen ni idea de qui és la noia ni on s’ha publicat. Ho han preguntat entre la gent més jove acostumada a les xarxes socials, però també en desconeixen la identitat. Sembla segur que no és veïna ni hi té residència. Constans s’imagina que deu ser “una instagramer o tiktoker més o menys coneguda” i que possiblement està acostumada a gravar imatges similars en altres pobles. Queralbs no disposa d’unes ordenances que regulin el fet d’anar nu en espais públics. En tot cas no es creu que s’acabi convertint en un costum com per haver de córrer ara a regular-ho. El millor de tot plegat, però, és que la veïna de Queralbs d’una certa edat, no veu visions.