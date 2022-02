El ple de l’Ajuntament d’Olot ha aprovat definitivament aquesta setmana per unanimitat la cessió a favor del Servei Català de la Salut de la finca situada al barri de Sant Miquel per a la construcció del nou CAP de la ciutat. Amb una superfície de 593 metres quadrats ha de permetre el trasllat dels serveis del Consultori Local Nord, actualment situat a l’avinguda Girona.

La Generalitat va adjudicar per valor de 452.518,64 euros (IVA inclòs) el concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic, executiu i la posterior direcció d’obra del nou. Es van rebre 89 ofertes de les quals Comas-Pont Arquitectes SLP amb el projecte titulat ED-MED va ser l’empresa guanyadora de la licitació.

El ple també va aprovar per unanimitat l’inici del procés per a la venda d’accions de Ràdio Olot i d’Olot Televisió. El consistori ha obert el procés per a la subhasta pública de participacions de propietat municipal i les del Consell Comarcal (que ha encarregat la gestió al consistori) en els dos mitjans.

També es va aprovar la moció presentada pel PSC perquè s’estudiï la possibilitat que l’església de Sant Andreu del Coll sigui patrimoni de la ciutat amb el vot a favor de tots els grups municipals.

Durant el ple, l’equip de govern també sva donar compte del Padró Municipal a data 1 de gener de 2021. A principis de l’any passat, 36.299 persones vivien a la ciutat d’Olot, el que suposa un increment de 373 habitants en relació al mateix període de 2020: durant el 2021 s’han produït 2.041 altes per naixement o canvis de residència i 1.440 baixes per defunció, duplicitat o canvi de residència.

En resposta a una petició de la CUP relativa a la pacificació dels entorns escolars, el regidor Agustí Arbós també va informar que s’han portat a terme diverses millores del mobiliari urbà, camins escolars, senyalitzacions, incorporació de nous sistemes de pacificació i millora de seguretat a la gran majoria dels centres escolars d’Olot.