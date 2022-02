Ucraïna va advertir del registre de preocupants lectures de radiació a la central nuclear de Txernòbil, que va caure dijous en les mans de l’Exèrcit rus. Moscou, no obstant, va desmentir aquestes dades i va assegurar que tot està sota control. «Hi va haver un augment dels indicadors per sobre dels nivells de control», va explicar el subdirector del departament ucraïnès per a qüestions de seguretat de les instal·lacions nuclears, Alexander Grigorach.

El Parlament ucraïnès també va exposar que el sistema de monitorització automatitzat havia reportat un augment de «raigs gamma», un signe de radioactivitat, sense especificar-ne el nivell. L’Agència Internacional de l’Energia Atòmica va llançar un missatge de tranquil·litat dient que el nivell de radiació «no és preocupant».