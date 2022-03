Els Mossos d’Esquadra van detenir la setmana passada dos homes, de 42 i 48 anys, per robar material d’obra valorat en més de 50.000 euros d’un edifici en reformes de Mont-ras fent-se passar per operaris. El cas es remunta a principis de febrer quan agents de la comissaria de la Bisbal d’Empordà van saber que havien sostret nombrós material d’aquest edifici del carrer Vall-Llobrega. Concretament, es van endur tot el cablejat elèctric de l’edifici, les màquines d’aire condicionat, aixetes, radiadors, calderes, eines, portes d’ascensor, motors, ventiladors, baranes d’acer inoxidable i tubs de coure.

Els investigadors van concloure que els lladres havien doblegat les tanques metàl·liques i havien trencat el cadenat per accedir-hi. Un cop dins, van forçat portes i finestres de les oficines i les magatzems on es guardava tot el material. Ho van fer en diverses jornades i de forma continuada. Per tal de passar desapercebuts, entraven al recinte amb un casc d’operari per simular ser treballadors i no aixecar sospites.

Els mossos els van arrestar el 3 de març com a presumptes autors d’un robatori amb força. Un dels arrestats, l’home de 48 anys, ja va ser detingut el passat 19 de febrer per entrar a la mateixa obra que es troba en procés de remodelació.