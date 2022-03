L’enllaç que, en els últims mesos, ha patit una major congestió derivada de l’increment de vehicles a l’AP-7 ha estat el de Girona Sud, on, de fet, sovint ja hi havia problemes abans de l’alliberament dels peatges. «Girona Sud ens preocupa, perquè és l’enllaç que està patint més congestió, perquè la rotonda de Salt -que és de titularitat municipal- té unes limitacions reals», va indicar el secretari general d’Infraestructures del Ministeri de Transports, Xavier Flores. Tot i això, va advertir que la situació és «complexa», perquè no només s’ha de resoldre la situació actual, sinó que s’ha de tenir en compte el futur creixement urbanístic que experimentarà la zona amb la construcció del nou hospital Josep Trueta i la construcció del Campus de Salut. És per això que, de moment, l’Estat no ha posat una solució sobre la taula, sinó que vol estudiar les opcions amb la resta d’administracions: la Generalitat, la Diputació i els ajuntaments de Salt i Vilablareix. «Hem d’obrir una línia per parlar i veure quina és la millor solució a curt, mig i llarg termini», va indicar Flores.

El representant del ministeri va confiar en què trobaran una solució «ràpida» a Salt, ja que les cues sovint són molt llargues. «Si tens enllaços que no poden absorbir el trànsit a les sortides, les cues s’acaben produint al tronc de l’autopista», va indicar. I per aconseguir una solució el més aviat possible, el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, va garantir que entre ara i la propera reunió les administracions compten amb tenir «un esbós» per a una solució a curt termini que permeti haver resolt la situació l’any que ve mateix. Tot i això, aquesta solució només serà provisional, ja que per a fer una proposta a llarg termini caldrà treballar-la amb més profunditat i tenir en compte tot el desenvolupament urbanístic. En aquest sentit, Font va explicar també que volen resoldre la connexió amb la carretera N-141 en direcció a Anglès. Entrega de l’informe D’altra banda, la reunió d’ahir també va servir perquè la Diputació pogués entregar al ministeri de Transports l’informe que la corporació i la Cambra de Comerç van elaborar per recollir totes les propostes de millora per a l’autopista AP-7 i l’N-II davant del nou escenari de gratuïtat. Flores va recollir l’informe, va indicar que l’estudiaran i que aplicaran totes les accions que es considerin oportunes. El president de la Diputació, Miquel Noguer, va indicar que la voluntat és fer entre quatre i sis reunions l’any per poder avançar en les qüestions més prioritàries, a nivell d’infraestructures, per a la demarcació. L’Estat millorarà tots els accessos de l’AP-7 a les comarques gironines