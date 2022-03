L'episodi de pluja ha deixat més de 60 litres en diversos punts de l'Alt Empordà, on s'espera que al final del dia puguin anar a més i superar els 100 litres.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per avui un avís d’acumulació de pluja a la comarca de l’Alt Empordà. Es podran acumular més de 100 litres/m2 en 24 hores, sobretot al nord de la comarca. També per avui dissabte hi ha un avís d’intensitat de pluja de més de 20 litres en 30 minuts a les comarques de l’Alt i Baix Empordà.

D'altra banda, Protecció Civil acaba d'activar l'alerta del Pla INUNCAT pel risc de fort onatge durant aquest cap de setmana. En concret, el temporal marítim ha d’afectar el litoral nord amb onades que poden superar els 4 metres i impactar directament a la línia de costa, i que podrien provocar inundacions al front marítim.

De cara a dilluns, està previst que el temporal marítim es mantingui encara intens i també s’afegeixi un episodi de fort vent a tot Catalunya menys al terç nord.

La neu també ha fet acte de presència. Les estacions de muntanya gironines estan registrant importants nevades. A la Molina, Vallter i Vall de Núria (més de 20 cm) s'aprecien gruixos de neu que no es veien des de l'inici de la temporada.

Pluges generalitzades arreu del país

L'episodi de pluja ja ha deixat a Catalunya més de 20 litres a bona part del territori, des d'ahir a la tarda fi fins aquest dissabte al matí, i nevades de més de 40 centímetres al Pirineu Occidental. Segons dades del Meteocat, les precipitacions més abundants s'han registrat al Camp de Tarragona (amb un màxim de 83,6 litres al Vendrell) i a sectors de l'Alt Empordà. Pel que fa a la neu, han caigut gruixos d'entre 20 i 40 centímetres, amb una cota que volta els 1.200 metres al sector oriental del Pirineu i Prepirineu.

Al conjunt del país no hi plovia tant des de finals de novembre. La precipitació continua afectant bona part del territori, tot i que va desapareixent del terç oest. La precipitació acumulada entre ahir a la tarda i aquest dissabte a les deu del matí dona xifres no vistes des de fa molts mesos, com els 83,6 litres al Vendrell o els més de 60 en diversos punts de l'Alt Empordà, que aniran a més al llarg de la jornada.