La meningitis és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ, que es classifica en diferents grups -A, B, C i altres-. Se’n produeixen casos durant tot l’any, però és més freqüent a l’hivern i a la primavera. Solen ser aïllats, però també poden aparèixer com a brot, sobretot en familiars convivents i escoles. La malaltia meningocòccica pot produir una infecció generalitzada, anomenada sèpsia meningocòccica, o bé afectar el sistema nerviós, meningitis. La vacunació en infants protegeix contra els meningococs A, C, W i Y i ara s’incorpora el B.