Elconcurs del millor xuixo del món s’ha convertit en els darrers anys en un dels esdeveniments més emblemàtics del Fòrum. Ahir, la pastisseria Juhé de l’Escala, amb Agustí Gardella al capdavant, es va imposar a una trentena de pastisseries de Catalunya que van participar en la tercera edició d’aquest concurs i es van endur l’esperat guardó cap a l’Empordà. Tots els xuixos presentats van ser avaluats minuciosament pel jurat format pels pastissers Julià Castelló i Natalya Prokopenko, Fernando Toda i els periodistes gastronòmics Josep Sucarrats i Yaiza Saiz.

Segons el jurat, el xuixo guanyador va destacar en tots els punts que es valoraven com la qualitat de la crema, del fregit, el gust i l’aspecte interior. El xuixo de la pastisseria Juhé, ubicada al carrer Santa Màxima 1 de l’Escala, es pot comprar per dos euros amb quaranta cèntms.

El prestigi del xuixo

La primera edició del concurs del millor xuixo del món es va dur a terme l’any 2018 en el marc del Fòrum Gastornòmic. El guardó va ser per al pastisser Ricard Jambert Dorcam, de la pastisseria banyolina Padrés, que va rebre un xec valorat en 1.500 euros. Dos anys més tard, l’any 2020, la fleca Pa Artesà del Vallès liderada per Jaume Junyent, de Santa Perpètua de Mogoda, va guanyar la segona edició del concurs que es va fer dins el marc de la fira Àgora Dolça.

Aula gastronòmica

Un altre espai del certamen que es va estrenar amb una gran activitat va ser l’Aula Gastronòmica, on s’hi van fer tallers de cuina per a pacients oncològics, sobre el peix blau, vermuts i bíters o la cuina amb xuixos. També es va viure un dia intens a l’àrea de presentacions de startups vinculades amb la gastronomia i l’hostaleria, i molt especialment a l’espai de Girona Excel·lent, on s’hi van fer presentacions obertes sobre els embotits, la cuina empordanesa i els còctels.