L’Ajuntament de Banyoles impulsa una jornada per a donar a conèixer els cicles formatius que ofereixen els centres d’educació secundària del municipi. La cita serà dimecres 22 de març al pavelló de La Farga i estarà oberta a estudiants, famílies i empreses de la comarca.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer difusió de l’oferta formativa de cicles formatius a Banyoles i alhora convertir-se en un punt de trobada entre l’àmbit educatiu i l’empresarial. La regidora d’Educació, Ester Busquets, assenyala que «amb aquesta jornada volem reforçar i potenciar una activitat que ja es feia des dels propis centres per a donar a conèixer els cicles formatius». La primera part de la jornada estarà focalitzada als estudiants, que podran conèixer l’oferta formativa a través de diversos estands. A més, també hi tindran presència els serveis municipals, com l’Oficina Jove, el Servei d’Ocupació Municipal o el Centre de Formació d’Adults.

A la tarda la jornada s’obrirà a les empreses amb una presentació dels cicles formatius i de la Formació Professional Dual, que comptarà amb la participació del coordinador territorial de Formació Professional del departament d’Educació a Girona, Ivan Ricart.

La regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles, Anna Tarafa, fa una crida a les empreses a participar per a conèixer l’oferta formativa que s’ofereix i perquè «puguin donar a conèixer les seves necessitats formatives».