Valents, el partit nascut de Barcelona pel Canvi (impulsat per Manuel Valls), es va presentar ahir públicament a les comarques gironines, on té l’exdiputat de Ciutadans Jean Castel com a màxima cara visible. La formació va celebrar l’acte de presentació al centre cultural La Mercè de Girona, des d’on van subratllar, una vegada més, que la seva voluntat és acabar amb l’hegemonia independentista i oferir una alternativa política als «governants separatistes». Al llarg de les últimes setmanes, Valents ha anunciat el fitxatge d’alguns membres de Ciutadans i el PP a les comarques gironines, com l’exdiputat de Cs Alfonso Sánchez o l’excandidata del PP Eva Trias.