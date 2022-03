La cooperativa impulsada pel Consorci Forestal de Catalunya i l’Agrupació Forestal del Montnegre Corredor han creat la primera plataforma de venda de fusta «singular», Singular Wood, per a projectes «exclusius» d’interiorisme, artesania i decoració. Es tracta de peces «úniques» sorgides dels boscos catalans amb «valor afegir» perquè tenen un aspecte genuí, amb detalls de forma, irregularitats i coloracions especials que les fan molt atractives per a la creació de mobles. El sistema, a més, posa a l’abast de tothom un producte que actualment no està al merda i que busca contribuir a la gestió sostenible dels boscos posant en valor els seus productes.

La plataforma, a més, garanteix l’origen i la traçabilitat del producte ja que compta amb la certificació eco-ambiental PEFC. D’altra banda, com que es tracta d’un producte natural, renovable i de proximitat també «contribueix a la lluita contra el canvi climàtic». Els productors compten amb el suport de serradores locals i amb dos magatzems de fusta, a Santa Coloma de Farners i Sant Feliu de Buixalleu. Actualment hi ha un catàleg amb una seixantena de fustes d’acàcia, cedre, cirerer, pi blanc, pi pinyer, pollancre, roure i xiprer. La fusta, es presenta en taulons de diferents gruixos, d’acord a mides estandarditzades i a punt per la seva utilització. Totes les fustes s’han assecat a l’aire lliure, per garantir un procés natural que minimitza els costos i evita deformacions i dificultats al treballar el material. A més, cada peça compta amb una fitxa tècnica que mostra les seves característiques, la història i la procedència així com la finca on ha crescut l’arbre, els motius pels quals s’ha tallat, la data de serrat i l’assecatge, a més de la informació sobre les quilos de CO2 que ha emmagatzemat. Les peces es poden consultar i adquirir a través del seu web.