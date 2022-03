Setmana Santa és un dels períodes de l’any assenyalats en el calendari de les empreses d’hostaleria. El sector, que encara no s’ha acabat de recuperar de la pandèmia de la covid-19, veu amb incertesa aquesta efemèride deguda, principalment, a l’increment dels preus de l’energia que està assolint màxims històrics i, de retruc, perforant les butxaques de tots els ciutadans. La patronal també alerta de l’afectació directa que la guerra d’Ucraïna tindrà en el sector per les sancions a Rússia, i la consegüent davallada del turisme rus, i per la manca de turisme Ucraïnès que representava el 8% de la quota de mercat de la Costa Brava.

Males perspectives pels restaurants i hotels de les comarques gironines. L’elevat preu de l’energia ha fet que moltes empreses subministradores hagin demanat renegociar a l’alça els contractes que s’havien signat. Això ha fet pujar de manera «brutal» la factura de la llum i el gas als negocis que, a més, ara veuen amb preocupació que no hi ha reserves ni per Setmana Santa ni per l’estiu, un fet que pot comportar que molts establiments es mantinguin tancats. El president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines, Antonio Escudero, lamenta la situació actual i assenyala que «la gent prefereix esperar abans de programar res de vacances».

Escudero considera que l’hostaleria gironina està pagant entre tres i quatre vegades més que «fa quatre dies» el preu de la llum i el gas i diu això és una situació «absolutament insostenible». Per aquest motiu ha demanat a l’executiu centra que «actuï i prengui decisions». A criteri seu, Escudero considera que s’hauria d’actuar sobre els preus actuals per tal que les empreses «no hagin de suportar aquests augments tant bèsties» i afegeix que «podem entendre i aguantar un augment moderat, però no això».

Disparitat econòmica

Els hostalers de la ciutat de Girona han decidit començar a pujar els preus per tal de fer front a l’increment del preu de l’energia. El president de l’Associació Hostaleria Girona, Josep Carreras, remarca que «no els queda més remei», si bé «és evident que no ens agrada». A més, Carreras reconeix que «la incertesa no ajuda» i espera que la situació s’acabi reconduint «el més aviat possible». Un dels problemes que Escudero assenyala que «serà gros si no s’hi fa res» és el de les empreses que tenen contractes amb la IMSERSO o amb Touroperadors. I és que el govern espanyol té pactat un preu de 21 euros amb pensió completa per a les persones grans que van a passar uns dies en un hotel, en un viatge de la IMSERSO.

Aquest preu, diu Escudero, «és insuficient» ara arran de la pujada del cost de l’energia. Per això demana que es puguin renegociar aquests contractes i que es pugui ajustar «per evitar que l’empresa perdi diners». Un tema similar passa amb els touroperadors. En aquest cas, Escudero assenyala que es tracta de contractes que es lliguen d’any a any i es fixa el preu. «Si no es vol renegociar, aquí acabarem tenint un problema gros», detalla.

Cal recordar que el 26% de l’electricitat que es produeix a l’estat espanyol s’acaba produint amb gas a partir del mètode de cogeneració, retratant encara més la dependència per aquest tipus d’energia. Segons apunta Trading Economics, el preu del gas a Europa va passar de 3,51 euros el maig de 2020 a 264,99 euros el 7 de març de 2022 (+7.549%).