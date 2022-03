Diversos sectors de l’economia gironina encara estan en procés de recuperació després d’aquests dos anys d’impacte de la pandèmia. L’hostaleria ha sigut, indubtablement, un dels més perjudicats i es calcula que les xifres d’ocupació d’abans de la covid-19 encara no s’assoliran fins al 2023 o 2024, tot i que esperen una temporada «correcta». Malgrat tot, afronten un futur a curt i mitjà termini bastant «incert» per un altre motiu: la invasió a Ucraïna, amb totes les conseqüències que se’n deriven, com per exemple l’augment dels carburants i el sector energètic en general.

«Europa està vivint una situació molt delicada i si el conflicte no s’acaba aviat, tindrem un estiu molt complicat en el sector de l’hostaleria, que ja ve tocat per la pandèmia», lamenta Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les comarques gironines, qui afegeix que «és difícil planificar res a llarg termini, ja no es tracta de si perdem o no el turista rus, sinó que es respira molta incertesa i inseguretat en general». Aquest sentiment també el comparteix el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, tot i que es mostra una mica més optimista. «Malgrat que encara estem a l’expectativa de com avançarà el conflicte, tenim esperances que la temporada d’estiu serà millor que les anteriors», afirma Carreras. Respecte a la possible pèrdua del client soviètic, Carreras considera que «ja es compensarà amb altres nacionalitats», conclou Carreras.