El Ripollès ha registrat un terratrèmol amb epicentre a Setcases poc abans de les neu de la nit. El sisme -de magnitud 3,4 segons d'Institut Geològic de Catalunya i de 3,6 segons l'Institut Geològic Nacional- s'ha notat amb força a tota la comarca. La intensitat del terratrèmol ha estat tan elevada que l'han notat veïns de comarques com el Pallars, l'Anoia i el Maresme. De moment, no consten danys personals ni materials.

Per acabar el día de merda i riure una mica, estava fent el sopar i ha tremolat tota la casa, ha trucat la iaia que l'hospital també ha tremolat així que efectivament hi ha hagut un terratrèmol tu! — Elsa Maestre i Macià (@elsamacia98) 22 de marzo de 2022

Acaba de passar un terratrèmol a #StJoanAb amb una tremolor molt perceptible de 2-3 segons. #Ripollès — Carles Bassaganya (@cbassaganya) 22 de marzo de 2022

Terratrèmol ara mateix al Pallars Jussà! — Pere Casulleras (@Casa_Cota) 22 de marzo de 2022

Acaba de tremolar el terra! A Igualada!! Soc l'única? #terratremol — Marta Pallarès (@martapal_igd) 22 de marzo de 2022

Terratrèmol Alella? — laiaverdumas (@laiaverdumas1) 22 de marzo de 2022

L'octubre de l'any passat, Setcases va registrar un altre sisme, en aquest cas de magnitud 3,5. "És una zona on hi ha activitat sísmica, però ara feia temps que no hi havia cap terratrèmol", va explicar l'alcaldessa de la població.