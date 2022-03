A l'equador dels cinc dies de mobilitzacions convocats pels sindicats contra la política del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, avui arriba el torn del català. La jornada de vaga, a la que està cridada a sumar-s'hi el conjunt de la comunitat educativa (des d'infantil fins a l’àmbit universitari de centres públics i concertats, a més d’estudiants), preveu una mobilització massiva per a protestar contra la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà i per defensar «els pilars d’una escola pública de qualitat i en català».

La vaga ha estat convocada per la Coordinadora Obrera Sindical, la Intersindical-CSC, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i el sindicat de docents USTEC, que han organitzat una jornada de protestes arreu de Catalunya. A la ciutat de Girona la manifestació arrencarà a les 12 del migdia des de la Plaça Pompeu Fabra, que després de recórrer Jaume I, Plaça Independència i Santa Clara, tornarà a arribar davant la seu de la Generalitat, on es farà la lectura d’un manifest. A les 7 de la tarda, s’ha convocat una concentració a la Plaça del Vi, on persones de diferents nacionalitats explicaran el seu testimoni en l’aprenentatge del català.

El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha demanat al professorat que «s’ajornin totes les activitats acadèmiques avaluables i aquelles que requereixin assistència obligatòria». En un comunicat intern, també demana que «no se celebrin sessions d’organs col·legiats ni reunions que requereixin la presència d’estudiants» i que «es garanteixi el dret al treball i a l’educació a tots aquells membres de la comunitat universitària que vulguin mantenir la seva activitat habitual».

A finals de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar ferma la sentència que reafirma l'obligació d'impartir un mínim del 25% d'ensenyament en castellà en el sistema educatiu de Catalunya i el Govern, que tenia un termini de dos mesos per executar-la. Davant l’anunci del nou decret que prepara el Departament d’Educació per esquivar la sentència del 25% de castellà, la portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, va lamentar ahir que ha estat per a «minimitzar la participació a la vaga».