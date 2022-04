Del 2 d’abril al 7 de maig se celebrarà a Girona i Olot un cicle d’activitats que vol posar en valor el llegat de l’economista i activista, Arcadi Oliveres, en el primer aniversari de la seva mort. El cicle incidirà en quatre de les causes que més va difondre Oliveres: l’economia social i les alternatives al capitalisme, la cultura de pau com a única garantia per a la pau social, l’ecologia com a filosofia de vida i l’esperança de canvi i transformació social, que ha d’acompanyar l’activisme.

El cicle «Les causes de l’Arcadi Oliveres» està impulsat per Justícia i Pau Girona, Comissió de l’Agenda Llatinoamericana, Núria Social, Resilience Earth, Economia del Bé Comú Girona, Càritas Diocesana de Girona, la plataforma Girona pel Clima i la Coordinadora d’ONG Solidàries, a més de diverses entitats solidàries, socials i ecologistes, que participen en algunes de les activitats com a col·laboradores. Les activitats previstes són dues taules rodones ( sobre economia social i sobre com reconstruir la pau a través de l’educació i el desarmament), dos cinefòrums (es projectarà «Mai no és tan fosc’» el documental sobre la vida de l’Arcadi Oliveres i també «La justa trama» sobre la cadena de producció més gran del tèxtil de l’economia solidària al Brasil), una lectura musicada de textos i pensaments sobre les causes d’Oliveres al monestir de Sant Daniel, i es tancarà el cicle amb una pedalada reivindicativa, a favor d’una mobilitat sostenible i una major connectivitat a les comarques gironines que connectarà Olot i Girona, les dues capitals que aplegaran els actes del cicle.