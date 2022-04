Les nevades del cap de setmana han deixat un ambient gèlid sobretot a les comarques del nord de Girona i també, unes mínimes de rècord. El mercuri aquest dilluns va arribar a baixar per sota dels 13 graus sota zero i això ha deixat resultats històrics. L’estació de Queralbs-Núria instal·lada a 1,971 metres d’altitud aquest dilluns va registrar una mínima de 12,9 graus negatius. Es tracta de la temperatura més baixa en un mes d’abril des del 1999. Aquell any, el 16 d’abril es va arribar als 12,8 graus sota zero, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Les altres dues mínimes de rècord es van donar a Das i Molló. A la localitat de la Cerdanya, aquest cap de setmana ja s’havia assolit una dada històrica: 9 graus sota zero -el diumenge- i ahir es va igualar aquesta temperatura.

El tercer rècord es va donar a Molló amb una mínima de 8,3 graus negatius. La temperatura mínima no havia baixat tant en un mes d’abril, la més baixa s’havia donat ara el dia 3 d’abril de fa tres anys, amb un registre més alt, una mínima 6,1 graus sota zero.

-13 graus a la Tosa d’Alp

Ahir les mínimes van ser molt baixes sobretot en punts d’alta muntanya del Ripollès i la Cerdanya. El registre més gèlid es va detectar a l’estació d’Alp - la Tosa d’Alp i va ser de 13 graus sota zero. El mercuri tampoc va pujar gaire a Ulldeter o es va quedar en els 11,2 graus negatius.

L’aire fred tampoc va deixar remuntar els termòmetres en punts més baixos de les fondalades del Pirineu o Prepirineu. Per exemple, Puigcerdà es va quedar amb una mínima de -6,7ºC.

L’ambient de ple hivern també es va fer notar en punts de l’interior i va deixar valors negatius i alguna gelada. A Girona ciutat per exemple, la temperatura mínima només va escalar fins als -1,1 graus sota zero i a Olot, es va quedar en 0,4 graus negatius. Les úniques comarques que es van salvar de registres sota zero, segons les dades del Meteocat, són les de l’Alt i el Baix Empordà. Per exemple, va haver-hi mínimes de 4,5 graus positius a Roses o 3,9 a Castell-Platja d’Aro.

Incendis de xemeneia

La situació meteorològica pels efectes d’una massa d’aire polar ha fet mobilitzar diverses vegades els Bombers per incendis de xemeneia en habitatges. Aquest diumenge a la nit per exemple, es van haver de desplaçar fins a un apartament de Sant Feliu de Guíxols, situat a la carretera que uneix aquest nucli amb Sant Pol. En aquest cas se’ls va alertar cap a dos quarts de deu de la nit i en arribar van comprovar que la xemeneia expulsava més fum del normal. Feta una revisió i tancat el tiratge, van comprovar que no hi havia incendi.

La Masella obre fins al maig

Les últimes nevades que han descarregat aquest cap de setmana al Pirineu han fet replantejar la situació a les estacions d’esquí. Des de la Masella s’ha anunciat que preveuen allargar la temporada fins a l’1 de maig si les condicions meteorològiques ho permeten.

En un comunicat informen que les baixes temperatures del cap de setmana han afavorit que la qualitat de la neu fos pols-seca, com si es tractés del pic de l’hivern. Ahir per exemple, diuen que va ser un dels millors dies a l’estació per les condicions de la neu i el domini esquiable.

Previsió

La previsió meteorològica indica que de cara a avui les temperatures començaran a remuntar i això anirà en aquesta línia a mesura que avanci la setmana, segons el Meteocat. Serà cap al divendres quan es preveu que les temperatures comencin a ser les que toquen per l’època.