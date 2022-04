La recuperació de l’atractiu del turisme per convertir-se en professional del sector, amb la remuneració jugant un paper important, va ser assenyalada com a clau d’aquest negoci en la inauguració del fòrum TTM.

Els problemes per nodrir les plantilles van ser compartits per les diferents veus que van obrir aquesta cita, que incideix en la gestió del capital humà i el talent turístic i que neix després de l’èxit del fòrum BTM de Lloret de Mar, que ha arribat a les quatre edicions.

El president de la fundació CETT, Narcís Coll, va situar la falta de professionals en l’àmbit turístic en el marc d’una problemàtica global que afecta també la indústria i d’altres sectors.

En el seu cas, Coll va subratllar que el repte dels responsables turístics és que el negoci sigui «atractiu» per treballar-hi i s’ha preguntat si s’està formant de manera adequada, especialment davant la situació d’incertesa del món actual.

L’objectiu del TTM és connectar universitat, empresa i professionals, però també «prestigiar l’ofici», segons el president de la fundació CETT, per qui la felicitat del client és un valor principal del turisme i només es pot oferir a través d’empleats que també el posseeixin.

La presidenta de l’Agència EFE, Gabriela Cañas, va aportar la visió d’una companyia experta en comunicació, però també en formació de futurs periodistes i va assenyalar que aquest aspecte és «fonamental» en processos de canvi com el que travessa el negoci turístic.

Cañas es va referir especialment a una aposta que incideixi en la «flexibilitat, capacitació o potencial» i que ha d’estar en «l’esperit empresarial» per avançar en la transformació per afrontar els desafiaments de futur.

Canvi climàtic, digitalització o inclusió social han estat alguns d’aquests canvis citats per la presidenta de l’Agència EFE, qui va recordar que «la indústria turística espanyola és un factor essencial del creixement econòmic» que mereix «el major dels suports, especialment després de dos anys tan difícils».

«Potser podem donar per acabada la crisi sanitària, però desgraciadament la incertesa segueixen i la guerra d’Ucraïna és una raó poderosa que sustenta aquesta incertesa en un món globalitzat que sí que ofereix oportunitats, però que també suposa nous riscos», va advertir Gabriela Cañas, que va apuntar al fet que les perspectives del sector són «esperançadores» aquest any.

El director general de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, va assegurar que «el turisme ha d’aspirar a ser sector clau de la nova economia», va citar la sostenibilitat com a pilar i ha destacat que, per aconseguir-la, molts dels serveis han de regularitzar els seus preus per millorar la seva qualitat, inclosa la dels seus empleats des del punt de vista laboral.

Va coincidir també a opinar que «per vendre felicitat», el pas obligat és que el treballador gaudeixi igualment d’ella i, en la mateixa línia, s’ha pronunciat el regidor de Turisme i Indústries Creatives de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.

Marcé va incidir en la importància de la formació i ha puntualitzat que fa falta «gent més preparada, però també més ben pagada», perquè al seu entendre «la relació qualitat del treball i remuneració és essencial».