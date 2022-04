Un espectacular incendi ha cremat aquesta tarda al pati de l'empresa Resol del polígon de les Preses.

Arran del foc, que s'ha vist des de molts punts del municipi i d'Olot per la gran columna de fum, s'ha desallotjat l'empresa i les veïnes.

Les flames han afectat el material que hi ha al pati, bàsicament cadires de plàstic. El fet que siguin fetes de resina ha provocat que el fum sigui molt negre i hi hagi una gran columna de fum. Ni l'interior de la nau ni les empreses adjacents han patit cap dany.

L'empresa afectada està situada al polígon de les Preses, al carrer dels Enginyers i també dona a l'avinguda Santa Coloma. A causa de l'incendi, la carretera C-152 a les Preses ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa durant una hora provocant retencions de prop d'un quilòmetre.

Cap a les quatre de la tarda els bombers han aconseguit controlar l'incendi, i fins cap a les vuit del vespre no han acabat d'apagar els punts calents. En aquests moments, un parell de vehicles encara són a la zona acabant de remullar i ajudant a retirar el material cremat.

El foc s'ha declarat cap a un quart de dues de la tarda i a lloc s'hi ha arribat a congregar 15 dotacions dels Bombers. El foc ha afectat l'exterior de l'empresa de mobiliari de jardineria on s'hi emmagatzema el producte.

A lloc també hi ha els Mossos d'Esquadra i el SEM. L'incident no ha provocat ferits. La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec d'esbrinar l'origen de l'incendi, que per ara es desconeix.

Precaució i tancar finestres

L'incendi ha cremat al pati exterior de l'empresa, però s'hi ha concentrat molta càrrega de foc, ja que tot són palets de cadires de plàstic. La resina cremada ha provocat una fumarada tòxica que ha fet que els Bombers demanessin als veïns que es confinessin, i que en cas de veure's afectat pel fum, que tanquessin portes i finestres i que la gent no s'acostés a la zona de l'incendi.

Molts treballadors i veïns de la zona han piulat imatges i vídeos: