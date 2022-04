Crit d’alerta de les organitzacions agràries pel temor a que es produeixin brots de pesta porcina africana (PPA). Unió de Pagesos i JARC reclamen a l’administracions que extremin els controls per evitar la que aquesta malaltia entri a Catalunya i a la resta de l’Estat i es propagui, ja que els efectes poden ser molt greus per al sector porcí.

La PPA es va disseminar des dels països de l’Est, cap a Alemanya l’estiu passat. Les dues úniques transmissions originades per un salt de distància important, la de Bèlgica i la del nord d’Itàlia, a només 800 km de Catalunya, van detectar el seu primer positiu en animals trobats en les proximitats de carreteres de trànsit internacional.

Anualment, entren a l’Estat Espanyol un gran nombre de caps de porc, l’any passat més de 2,8 milions d’animals, la majoria procedents de Països Baixos i Bèlgica.

No és menys significatiu el nombre de camions amb bestiar boví que entren a través de la Jonquera procedents de Polònia, República Txeca o Bèlgica, que són o bé països positius en PPA, o bé, que no ho són, però han de travessar centenars de km per països exposant-se a la malaltia.

Dels més de 1.800 camions de garrins que van entrar l’any passat per la Jonquera, només es van realitzar 48 controls de pesta porcina africana passada la frontera alertava ahir JARC.

Per la seva part, Unió de Pagesos adverteix que l’aparició d’un brot a Catalunya comportaria conseqüències greus ja que s’hi sacrifica aproximadament un 40 per cent de la producció estatal de porcí.