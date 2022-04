La gelateria Rocambolesc va aterrar ahir als Estats Units tot obrint les portes del seu primer local, a la ciutat de Houston, capital cultural i gastronòmica del sud de Texas. El seu objectiu és, a banda d’endolcir la vida dels nordamericans, crear oportunitats de feina per a persones amb diferències neurològiques, ja que alguns dels seus treballadors comptaran amb aquesta característica.

Per poder tirar endavant aquest projectes, la família Roca s’ha associat amb les famílies Roger i Torras per crear una Corporació de Benefici Públic amb l’objectiu de generar consciència pública i brindar oportunitats perquè les persones amb diferències neurològiques puguin desenvolupar tot el seu potencial a través de la feina.

La nova gelateria s’ubica a l’Uptown Boulevard, un popular centre comercial a l’aire lliure de la ciutat texana, la quarta ciutat més poblada dels Estats Units. El passat 11 de març, les xarxes socials de la gelateria anunciaven que «Rocambolesc obria els seus horitzons per omplir el món de dolçor i felicitat» i llançaven la següent pregunta: «Us imagineu on estarà ubicada la nostra pròxima botiga?» Poc després, la resposta no es feia esperar: Houston.

La ciutat és popularment coneguda per ser la seu del centre de control de missions de la NASA. Qui no recorda aquell «Houston, tenim un problema» de l’Apollo 13? Precisament tota aquesta temàtica espacial ha inspirat l’anunci que ha servit per comunicar l’obertura de la nova botiga dels Roca i dels seus, segons diu el mateix espot, «sweet things from another galaxy».

Després que la primera botiga obris a Girona el 2012, el projecte del petit dels germans Roca i la seva esposa, Alejandra Rivas, va ampliar-se fins a Barcelona i Madrid, i ara arriba als Estats Units.

inauguració als estats units.

1 Els treballadors del nou establiment de Houston, amb Jordi Roca i Alejandra Rivas. F

2 Una treballadora, amb dos dels gelats creats pel petit dels Roca. F