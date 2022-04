Les autoescoles gironines han fet un crit d’alerta després que s’hagin trobat que hi torna a haver manca d’examinadors a la Direcció General de Trànsit (DGT). Actualment, hi ha vuit efectius treballant a Girona, quan al desembre eren 15: prop del doble. Això representa un problema, explica el president de l’Associació d’Autoescoles de les comarques de Girona, Joan Sala, que afecta tant a alumnes com a les empreses.

Aquesta situació els va arribar de forma «sobtada», subratlla el responsable de les autoescoles. Al mateix temps, lamenta la falta de previsió de la prefectura de la DGT a Girona perquè, segons la seva opinió, podien preveure les baixes i haver-les reposat. Dels set examinadors que han marxat, quatre ho van fer perquè eren interins i tres més, que són funcionaris, van participar d’un concurs de trasllat i van canviar de destí. Això últim és un fet que passa sovint en organismes que depenen de l’Estat a Girona. Per evitar-ho, Joan Sala recorda que les autoescoles catalanes fa anys que demanen el traspàs de competències en aquest àmbit a la Generalitat. Situació «endèmica» El president de les autoescoles gironines titlla la situació de manca d’examinadors «d’endèmica» a Girona. La falta de personal és històrica, i a la quota d’efectius marcats per la DGT, que són setze, «mai s’hi ha arribat», assegura Sala. En aquests moments, com denuncia, s’està a la meitat d’aquesta quota -vuit- i això, critica, afecta als alumnes que volen examinar-se del permís de conduir, sobretot de la part pràctica. Dels vuit efectius, a més, el responsable de les autoescoles explica que no tots fan només exàmens pràctics, sinó que n’hi ha que també fan hores de teòrica i alguns també tenen hores sindicals. Amb aquests vuit treballadors de la DGT, ara es fan de mitjana uns 220 exàmens pràctics, mentre que quan eren 15 eren el doble. Cada examinador en fa 12 al dia, segons Sala. Aquesta baixada d’exàmens representa queixes a les autoescoles per part dels alumnes i familiars. A més, si la situació s’allarga serà molt més lenta la sortida a examen i, per tant, es podria tornar a temps passats -fa cinc anys-, quan es van acumular milers d’exàmens. Reunions i solucions Per intentar trobar solucions, Joan Sala relata que ja les autoescoles s’han trobat amb la prefectura de la DGT a Girona i els propers dies tindran més reunions: una amb el subdelegat del Govern a Girona i l’altra amb el director de la DGT a Madrid. D’entrada, el president de l’Associació d’Autoescoles explica que se’ls ha dit que potser s’incorporaran un parell de persones interines i un examinador itinerant per un mes. Uns efectius que faran de «paraxoc», diu, i que tem que acabin marxant perquè Girona no els és una destinació atractiva.