La Clínica Girona impulsa un tractament pioner contra la pèrdua de visió

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE) és una malaltia ocular crònica i degenerativa que suposa una de les principals causes de pèrdua greu de visió i ceguesa en persones més grans de 55 anys. Afecta la zona de la retina especialitzada en la visió fina dels detalls i que ens permet llegir o distingir les cares de les persones (la màcula). D’aquesta manera, els malalts de DMAE perden progressivament la visió central, fet que dificulta que duguin a terme tasques de precisió, com ara conduir, llegir o escriure. En canvi, sí que es manté una visió més perifèrica

Dins la fase avançada, n’hi ha de dos tipus: la seca i la humida. Aquesta última és la variant menys freqüent de degeneració macular associada a l’edat però és la que té una progressió més ràpida. Requereix tractament immediat per a evitar que es destrueixi la visió central de manera irreversible en un període curt de temps.

Es calcula que la malaltia afecta un 7,2% de la població gironina de més de 55 anys, percentatge lleugerament inferior a la mitjana estatal, que és del 7,7%. I els darrers estudis constaten que la malaltia ha anat en augment i es detecta en persones més joves.

El cap del departament de retina de l’Institut d’Oftalmologia Clínica Girona i retinòleg de l’Institut d’Investigació Vall d’Hebron, Miguel Ángel Zapata, constata que «el més important és detectar la malaltia a temps, encara que estigui en fase avançada, ja que d’aquesta manera fins a un 90% de pacients aconsegueixen mantenir part de visió», especifica.

De fet, la malaltia consta de tres fases: precoç, intermèdia i avançada. «Les dues primeres són molt difícils de detectar, perquè no presenten símptomes ni hi ha risc; les complicacions apareixen a partir de la fase avançada, sobretot en la variant humida», detalla.

És en aquest punt quan, fins ara, es duia a terme un tractament basat en un fàrmac que s’havia d’injectar cada mes o dos mesos. «Anava bé però era de poca durada, perquè s’havia d’administrar molt sovint», explica.

En canvi, el nou tractament, que s’ha començat a implementar a la Clínica Girona, es pot administrar cada tres mesos i «és una mica més eficaç, perquè permet treure el líquid que dificulta la visió de forma més ràpida», concreta Zapata.

El fàrmac de Novartis ja fa temps que es va aprovar als Estats Units i Europa, però tot just fa unes dues setmanes que l’Agència Espanyola del Medicament l’ha autoritzat. Com a novetat, el Ministeri de Sanitat ha aprovat aquesta setmana el finançament del medicament en el Sistema Nacional de Salut.

Finalment, tot i l’eficàcia del tractament, Zapata recomana a la població que vagi a l’oftalmòleg almenys un cop a l’any a partir dels 50 o 55 anys. «Seria bo visitar-se, i més si hi ha factors genètics o de risc, com ara el tabac, ja que les persones fumadores poden presentar més complicacions».

Objectiu: atraure talent

La Clínica Girona és el primer centre sanitari estatal que ha començat a desenvolupar el tractament. Zapata destaca que el canvi al nou edifici és «molt positiu» tant per la modernització de les instal·lacions i la maquinària, que permeten unes cirurgies més ràpides i eficients, com per l’ampliació de personal, que permet descongestionar les consultes. «Tenim molt potencial i és important per poder atraure talent i nous professionals a Girona», conclou.