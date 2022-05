El «no vull pagar» convocat ahir a Rodalies Renfe va arribar fins a Girona, on membres del col·lectiu organitzador, Batec, van penjar cartells que ràpidament van ser retirats. Segons Renfe, la protesta va tenir un «seguiment mínim» durant les primeres hores del servei ferroviari. No obstant això, l’acció reivindicativa va precintar els torns d’accés d’una desena d’estacions de la xarxa arreu de Catalunya, segons van informra les mateixes fonts. Es tracta d’una protesta que emula que en 2012 va portar a molts conductors a no pagar peatges a Catalunya per al greuge comparatiu amb la resta d’autopistes de l’Estat.

Batec va anunciar la protesta la setmana passada, assegurant que la falta d’execució de les inversions de Rodalies ha generat en un mal estat del transport.