La Generalitat ha engegat les dotze primeres actuacions del Pla de Ferms Sostenibles, quatre de les quals tindran lloc a les comarques gironines. En total, s’invertiran prop de cinc milions a la província per fer millores del ferm en carreteres que incorporen tècniques i materials més sostenibles, amb l’objectiu de reduir les emissons de CO2 respecte dels mètodes convencionals. Es calcula que l’estalvi estimat serà de 7,5 quilos d’emissions de CO2 equivalents per tona de mescla estesa.

Les carreteres gironines

La primera de les carreteres gironines on s’actuarà és la GI-612 entre El Port de la Selva i Llançà: es tracta de vuit quilòmetres on s’utilitzaran mescles en fred, una tècnica que redueix el balanç energètic i que té un pressupost de 795.944 euros. En segon lloc hi haurà també la GI-531 entre Sant Aniol de Finestres i les Planes d’Hostoles, on al llarg de vuit quilòmetres es faran servir unes mescles amb vidre, que costarà 1.343.250 euros. La tercera carretera on es farà aquest tractament seran set quilòmetres de la Gi-514 entre Sant Julià de Ramis i Cornellà del Terri, on s’utilitzarà una mescla altament modificada amb cautxú. Costarà 1.318.900 euros. Finalment, també s’utilitzaran mescles amb fibres de cel·lulosa a les carreteres GIP-6042 i GIV-6043 entre Peralada i Castelló d’Empúries per 1.329.750 euros.

Segons explica el Govern català, aquest programa vol promoure, mitjançant la compra pública d’innovació, l’aplicació de materials i tecnologies més sostenibles tant en el disseny com en la producció, construcció i manteniment de ferms per a carreteres, tot aportant nous valors afegits a la seva funcionalitat bàsica de seguretat viària.