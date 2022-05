La situació de les zones urbanes-forestals continua sent una de les principals preocupacions i per això, Acció Climàtica considera com a «objectius fonamental» incentivar-ne l’autoprotecció. Enguany es destinaran fins a un milió i mig d’euros a ajuntaments que facin treballs per millorar la seguretat de les urbanitzacions i els nuclis de població davant dels incendis forestals. Aquesta xifra se suma als 723.032,47 euros que s’hi van destinar l’any 2021. A les comarques gironines, amb els ajuts del Departament, es va poder actuar en 98 nuclis d’urbanitzacions amb un import de 283.755 euros i es van treballar 454 hectàrees. L’any 2021, es va actuar en 1.168 hectàrees; les urbanitzacions gironines amb 454 ha certificades han concentrat la part més important d’aquests treballs d’autoprotecció, concretament al voltant del 39%.

Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció: d’una banda, serveixen per mitigar l’acció d’un foc procedent de la zona forestal per facilitar les tasques d’extinció, i, d’aquesta manera, salvaguardar els béns i les persones; d’altra banda, aquestes franges han de prevenir el progrés d’un incendi originat dins de la zona urbana i evitar que s’estengui a la massa forestal. La Selva és una de les comarques on la interfície urbana forestal és més extensa i perillosa. El problema de la interfase urbana a la Selva és molt gran, però la implicació d’ajuntaments, el Consell Comarcal i la Diputació de Girona i la coordinació en aquest àmbit és un exemple exportable a altres territoris. El nivell de planificació és elevat. Només 1 municipi no ha fet el plànol de delimitació amb l’aprovació exigida per normativa. En la darrera convocatòria, s’ha actuat als nuclis d’urbanitzacions dels municipis de Fogars, Lloret, Maçanet, Massanes, Riudarenes, Sant Feliu de Buixalleu i Vidreres.