La Generalitat només ha imposat el cobrament de set rescats de muntanya considerats imprudents des del 2015. Ho ha explicat el Departament d'Interior a través de la resposta per escrit a una pregunta parlamentària del PSC sobre aquesta qüestió. En la resposta, la conselleria detalla que, de fet, dels set casos on s'ha imposat el pagament del rescat per haver comès alguna imprudència, només dos s'han arribat a cobrar, quatre estan reclamats judicialment i un es va anul·lar en estimar-se el recurs que hi va posar la persona afectada. Segons 'Nació Digital', els dos casos on s'ha pagat corresponen a un rescat fet a Montserrat el 2018 i que va costar 1.400 euros i un altre fet al refugi de Coma de Vaca el 2020 amb un cost de 1.300 euros.

En la resposta parlamentària, Interior ha recordat que els rescats de muntanya només es cobren a la persona rescatada si la persona salvada no portava l’equipament adequat per a la pràctica de l’activitat que feia o si la persona sol·licita el servei sense que hi hagi motius objectivament justificats. El cost del rescat que ha de pagar la persona imprudent es determina segons el nombre d’efectius i mitjans que intervinguin en la prestació del servei i al temps invertit. Els imports són els següents: 41,80 euros per unitat i hora de bombers, 54,25 euros per unitat i hora de vehicles i 3.151,30 euros per unitat i hora d'helicòpters. Segons ha publicat el diari 'Nació Digital', un dels dos rescats que sí que s'ha cobrat correspon a un que es va fer a Montserrat en una zona tancada i senyalitzada com a perillosa l'1 de juliol del 2018 pel que els salvats van pagar 1.440 euros. L'altre que s'ha cobrat és el cas de dos excursionistes al refugi de muntanya de Coma de Vaca, a Queralbs que no portaven l'equipament adequat per a l'activitat el 15 de març del 2020, el dia després de l'inici del confinament. En aquest cas s'han pagat ja 1.303,02 euros. Dos excursionistes han de pagar més de 2.600 euros pel seu rescat La resta de rescats que el Govern vol cobrar, amb quantitats de 1.440,17 euros, 9.866,51 euros, 4.983,01 euros i 1.303,02 euros, estan reclamats judicialment i en via executiva. D'altra banda, el cobrament del rescat d'un ciclista a Llagostera, amb un cost de 6.420,20 euros, va quedar anul·lat per estimació del recurs presentat.