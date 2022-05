Els Mossos han detingut una dona de 51 anys com a presumpta autora d’un robatori amb força i un delicte de furt. La dona hauria sostret joies d’un hotel i un domicili de Camprodon entre el 14 i 16 d’abril. En el primer cas, va aprofitar que treballava al servei de neteja de l’hotel per sostreure un anell de l’interior d’una habitació. En el segon cas, va furtar joies de l’interior d’un domicili on la sospitosa havia treballat com a cuidadora. Els mossos van arribar fins a la dona el dia 25 d’abril en el marc d’una inspecció en un establiment de compravenda d’or a Vic. Allà van localitzar-hi joies de procedència il·lícita. A més, van comprovar que la mateixa dona havia venut més joies des del 2019 per un valor de més d’11.000 euros.La investigació continua oberta per esbrinar l’origen de la resta de joies i no es descarta que estigui relacionada amb altres fets delictius.