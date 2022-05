Uns excursionistes van localitzar aquest dissabte a la tarda a prop de Setcases un cadàver en molt avançat estat de descomposició.

Aquests val alertar els efectius d'emergències, segons va avançar El Caso, i posteriorment es va fer l'aixecament del cadàver.

Els Mossos van trobar al costat del cos documentació d'un ciutadà francès però asseguren per ara no poden confirmar que sigui ell. L'estat del cos fa impossible la seva identificació i per tant, caldran diverses proves forenses per constatar si és ell.

L'autòpsia també haurà de determinar com va morir. Els investigadors a més, apunten que feia mesos que estava mort en aquesta zona de Setcases, al Costabona ja que presentava un aspecte gairebé esquelètic.

A França es va denunciar la desaparició del que suposen que és el mort el dia 22 d'agost de l'any passat, ara fa nou mesos. En cas de confirmar-se, el desaparegut seria Jean-Claude Rey, de 74 anys. Segons informava el diari L'Indepéndant en el seu dia, la Gendarmeria va informar que aquest veí de Amélie-les-Bains -un poble a prop de Ceret- havia anat a fer una excursió per aquesta muntanya, el Costabona. Al seu dia se'l va buscar per la zona i a més, es va trobar el seu vehicle aparcat a prop de Prats de Molló.