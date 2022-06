Sant Miquel de Campmajor acollirà aquest cap de setmana la novena edició de la Meeting Camper, la fira que aplega aficionats dels viatges i de la «camperització» amb professionals del sector. En aquesta edició hi haurà una zona d’acampada més àmplia i s’espera que hi vagin uns 2.000 visitants diaris, el que significaria que durant tot el cap de setmana es pot arribar fins als 7.000 assistents.

Més enllà de l’ampliació de la zona d’acampada, també hi haurà una «zona Overland» que se situarà al mig del bosc, i que serà on es podran veure els vehicles «overland» més ben preparats. A més, enguany també s’hi ha incorporat un espai per a «foodtrucks», de manera que tant els visitats de dia com les persones que hi estiguin acampades tinguin una major oferta gastronòmica. A més, els viatgers més experts també tindran un espai on compartir les seves experiències i donar consells.