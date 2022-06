St. Jaume de Llierca estrena la primera ruta biomimètica a peu de Catalunya

Sant Jaume de Llierca s’ha convertit en el municipi pioner en introduir la biomimètica com a factor de salut amb la creació de la primera ruta biomimètica a peu de Catalunya. Es tracta d’una ruta de 4,5 quilòmetres que es pot fer amb una hora i vint minuts, amb inici i arribada a l’antiga fàbrica de La Brutau, i que recorre l’entorn natural del municipi resseguint una part del riu Fluvià i de zones boscoses oferint al visitant una autèntica immersió a la densa natura d’aquest entorn. Durant l’itinerari, els usuaris trobaran, en diferents punts, 15 codis QR relacionats amb els elements vegetals i animals d’aquest medi i en escanejar-los els traslladarà a la bioinspiració, o solució biomimètica per conèixer la transformació d’aquests elements naturals en solucions tecnològiques creades per l’ésser humà per esdevenir productes innovadors d’ús quotidià i d’àmbit mundial. Un exemple és la planta Verdana, coneguda també com a cardo, que en el seu procés d’innovació tecnològica va donar lloc al conegut Velcro.

Durant la presentació d’ahir, l’alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, va afirmar que «amb aquesta nova ruta biomimètica, Sant Jaume de Llierca treballa per ser un referent català de la biomimètica posant en relleu els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de les Nacions Unides, com és ara la bona salut, les comunitats sostenibles, la lluita contra el canvi climàtic, l’interès per la flora i la fauna i el creixement econòmic responsable». Cargol també va explicar que, al marge d’aquesta nova ruta biomimètica, s’està fent en el pla director de l’Observatori del Benestar de la Brutau i preveuen tenir-lo acabat abans de final d’aquest any. En paral·lel, Cargol va dir que «les negociacions per la compra la finca de La Brutau van per bon camí gràcies a la bona predisposició de la propietat i confiem que ben aviat es pugui anunciar l’acord».

La iniciativa, impulsada per l’Àrea Circular La Brutau, forma part del projecte per la creació de l’Observatori del benestar en aquest municipi. Sota els eixos del benestar, les persones i el planeta, l’observatori vol conjugar elements per oferir experiències que relacionen l’espai natural, la salut, el benestar, l’art, el creixement sostenible, la cuina saludable, l’agricultura ecològica, la innovació o la desconnexió, entre d’altres. La nova ruta biomimètica es pot visitar des d’aquesta setmana amb accés lliure i gratuït.