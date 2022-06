El president de la Federació d’Hostaleria, Antoni Escudero, va treure importància ahir a les dificultats que té el sector turístic per trobar treballadors per aquest estiu, i va considerar que la qüestió s’ha magnificat. De fet, va assenyalar que es tracta d’un problema «generalitzat» en tots els àmbits del mercat laboral. «Falten cuiners, cambrers i gent que netegi, conductors o persones per collir raïms i maduixes», va indicar. Escudero va garantir que la falta de treballadors no posarà en risc la temporada d’estiu, i va confiar que aquests treballadors acabaran arribant, ja sigui per contractació directa o a través d’empreses de treball temporal.

Mentrestant, el president de l’Associació de Càmpings, Miquel Gotanegra, va assegurar que el sector està fent «molts esforços» per garantir unes bones condicions laborals per als treballadors turístics. Segons va indicar, cada cop estan oferint més jornades intensives o a temps parcial «per adaptar-nos a la conciliació». Segons el representant dels empresaris de càmping, aquesta situació era «impensable» fa cinc anys, però ara han vist que és necessari per tenir equips «feliços». El turisme, entre l’optimisme i la preocupació pels costos energètics «Un problema de base» Per a Gotanegra, tanmateix, la falta de treballadors és «un problema de base», ja que les escoles d’hostaleria i les facultats d eturisme »no s’omplen», i va instar a buscar el motiu. Per la seva banda, també va recordar que, anys enrere, tots els estudiants buscaven una feina a l’estiu, però ara això ja no passa, perquè en moltes ocasions ja els mantenen els pares. Per la seva banda, la presidenta de l’Associació Turística d’Apartaments, Esther Torrent, va explicar que falten treballadors que parlin francès. Torrent va recordar que la majoria de clients estrangers de la demarcació venen de França, però ara hi ha molt pocs joves que optin per estudiar aquesta llengua.