El nen ofegat dilluns passat a la tarda en una gorga del riu Fluvià d’Olot era veí de la mateixa ciutat. Tenia 14 anys i per causes accidentals, segons apunta la policia, va perdre la vida en aquest punt on s’arriba a uns dos metres de fondària.

Es dona el cas que el menor estava desaparegut des de feia unes hores -des del matí- i fins i tot la mare va anar a la comissaria dels Mossos d’Olot per interposar denúncia. Però en aquell moment ja s’havia localitzat el cadàver del jove i tot apuntava que era el del seu fill. La dona davant de la possibilitat que fos el seu nen, es va posar molt nerviosa i fins i tot va haver de ser atesa pel SEM . Un noi de 14 anys mor ofegat al riu Fluvià a Olot El cas va tenir lloc pels volts de les quatre de la tarda, quan un grup de joves va localitzar el cos del noi surant a l’aigua. Arran dels fets van alertar el telèfon d’emergències 112 i ràpidament s’hi van desplaçar els Mossos d’Esquadra, la Policia Local d’Olot, els Bombers de la Generalitat, el SEM i el metge forense. La Unitat Aquàtica va fer l’extracció del cos de l’aigua cap a les vuit del vespre i el forense en va certificar la mort poc després. A més del cos del jove a lloc s’hi van trobar unes sabates esportives i altres objectes de l’adolescent a la riba del Fluvià.