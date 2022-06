Els pobles i ciutats de les comarques gironines van rebre ahir a la tarda la flama del Canigó per tal d’encendre les fogueres de Sant Joan, un esdeveniment organitzar per Omnium Cultural. A Girona, com en moltes altres poblacions, es va organitzar una festa multitudinària, amb l’ADAC. Va arribar des de Fontajau i va passar per la plaça Independència on es va organitzar una cercavila fins a la plaça Independència amb diferents representacions de la Cultura Popular de Girona. A la plaça del Vi la flama es va distribuir perquè prenguessin foc a diferents fogueres i va marxar cap a la Catedral per encendre el campanar.

La flama segueix diferents rutes des de la nit anterior. És una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.