Un dels ferits en l'accident de trànsit múltiple d'ahir a la variant de Banyoles ha mort.

Es tracta de la dona que va resultar ferida crítica i que no va poder superar les ferides causades pel sinistre viari de Cornellà del Terri.

La víctima mortal era C.F.N., de 68 anys i veïna de Banyoles. Era la conductora d'un dels cotxes implicats en el xoc mortal.

Quatre persones més van resultar afectades en el xoc múltiple. Totes de menys gravetat, tres d'elles encara avui estan ingressades a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Aquest accident de trànsit es va produir cap a un quart de sis de la tarda d'ahir i va causar el tall de la carretera C-66 i s'hi van veure implicats tres vehicles, en un tram en obres. Els vehicles es van haver de desviar per Banyoles i això, va causar retencions.

La persona ferida crítica va quedar atrapada en un dels vehicles accidents i va ser la que el SEM va traslladar en helicòpter al Trueta i va morir-hi durant la nit.

En aquest accident hi van treballar cinc patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers i cinc unitats del SEM, entre les quals l’helicòpter medicalitzat.

Els Mossos de Trànsit investiguen les causes i d'entrada s'apunta, segons Trànsit, que es va produir una col·lisió frontal entre una furgoneta i un turisme per la invasió del carril contrari d’un d’ells, un tercer va xocar amb els vehicles sinistrats. En aquest tram hi ha obres.

20 morts d'accident

Amb aquesta ja són 20 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit mortal a les comarques gironines. Quatre en vies urbanes i setze, en interurbanes.