Un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la C-66 a Cornellà del Terri ha provocat cinc ferits, un dels quals en estat crític. L'avís dels fets ha tingut lloc a les 17.20 hores al punt quilomètric 43 en sentit nord. L'accident ha implicat una furgoneta i dos turismes. Un dels implicats en l'incident ha hagut de ser rescatat pels Bombers i ha hagut de ser traslladat en helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Trueta de Girona en estat crític. Hi ha quatre ferits més en estat menys greu que també han estat ingressats al Trueta.

El sinistre ha provocat el tall de la via en ambdós sentits -encara ara roman tallada- i s'han fet desviaments per dins el municipi. S'han produït retencions d'uns dos quilòmetres per sentit.