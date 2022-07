Els morts d’accidents de trànsit han crescut en un 30% durant el primer semestre de l’any. Disset persones han perdut la vida a conseqüència d’un sinistre viari a les carreteres de les comarques gironines. L’any passat per les mateixes dates, havien mort 11 persones en sinistres viaris en vies interurbanes.

Aquest juny ha acabat de forma tràgica, perquè precisament l’últim dia de mes -dijous- es va produir un accident mortal a Fogars de la Selva. En aquest cas la persona finada va ser un conductor de 53 anys, un veí de Blanes, C.C.C., de 53 anys.

El sinistre viari de la GI-512 va consistir en un xoc frontal entre dos turismes. Un tercer cotxe també s’hi va veure implicat perquè hi va col·lidir per darrere per encalç. A banda de la víctima mortal que era el conductor d’un dels cotxes, dues persones més van resultar ferides de poca gravetat i van ser traslladades als hospitals de Calella i Blanes, respectivament.

Durant aquest mes han perdut la vida tres persones en vies interurbanes. Concretament dos conductors de turismes a Fogars de la Selva, Cornellà del Terri. I també un motorista a Santa Coloma de Farners. Es tracta de la mateixa xifra de víctimes mortals que l’any passat -van perdre la vida en acicdents a Pals, Maçanet i Begur. Tot i això el conjunt d’accidents des del gener i fins al juny ja s’han emportat 17 vides. Això suposa ja la meitat de tots els morts que va haver durant tot l’any passat (34).

Si es fa una anàlisi per comarques, s’ha de dir que la de la Selva és un de les més castigades. En aquest punt del territori gironí han perdut la vida set persones enguany. L’altra comarca amb més víctimes mortal és l’Alt Empordà, amb cinc.

La carretera C-63 continua essent una de les que ha patit la pitjor part i que segueix centrant l’activitat policial. Els Mossos de Trànsit hi tenen un dispositiu muntat arran de l’increment de la sinistralitat en aquesta via. Durant aquest any hi han mort cinc persones en quatre accidents. El tres primers han ocorregut en el tram que va entre Lloret de Mar i Vidreres. El més recent però és el de l’altre tram, el de Santa Coloma i Sils. Concretament, el sinistre viari és del 2 de juny i va ocórrer a la capital de la Selva, a Santa Coloma de Farners. Va morir un motorista de la mateixa població i de 43 anys després de sortir de via i encastar-se contra un senyal de trànsit.

Quatre morts en vies urbanes

A les comarques gironines també han mort quatre persones en accidents de trànsit en vies urbanes, és a dir en carrers i camins locals. Així amb aquestes, ja sumarien un total de 21 els morts en sinistres viaris des d’inici d’any.

